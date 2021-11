Renfe s’ha afegit a la celebració del Black Friday amb ofertes als seus bitllets de l’AVE per viatjar als principals nuclis urbans de tot el país. L’oferta promocional és vàlida per a les compres realitzades entre el 15 i el 19 de novembre i els bitllets adquirits seran per viatjar al llarg del 2022 segons ha informat la companyia en un comunicat.

Barcelona-Madrid, per poc més de 10 euros

Les principals ofertes són a les ciutats de Barcelona, Madrid, Sevilla, València, Alacant, Saragossa, Màlaga i Logronyo, entre d’altres.

Per exemple, en el trajecte Barcelona-Madrid els bitllets ara tenen un preu de 10,9 euros; els de Sevilla-Madrid, de 19,3 euros; Saragossa-Madrid, de 8,35 euros; Madrid-València, de 18,5 euros; Màlaga-Madrid, de 20,3 euros; Madrid-Pamplona, de 15,05 euros; i Alacant-Madrid, de 16,6 euros.