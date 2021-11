El Govern ha aprovat els comptes públics de la Generalitat per al 2022, en què destaca un increment de la despesa pública de 5.618 milions d'euros, el que significa un 17,3% més respecte als comptes de 2020, situant-se en una xifra rècord de 38.139 milions. Es tracta d’uns pressupostos amb un important pes de les partides socials, ja que 3 de cada 4 euros es destinen a polítiques socials en el terreny de l'educació, la sanitat, els drets socials i el transport públic. Aquesta clara aposta es tradueix en un increment del 74,6% dels recursos, superant el 73,7% del 2020.

El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha defensat que els pressupostos "suposen un punt d'inflexió cap al progrés econòmic i enfortiment del nostre estat de benestar", insistint en el fet que “són els pressupostos que Catalunya necessita per la seva intensa vocació inversora i el seu caràcter social indiscutible”.

La inversió del sector públic s'enfila fins als 3.951 milions d'euros i gairebé dobla la pressupostada per al 2020.

El departament de Salut és qui més incrementa la seva despesa amb 11.171 milions d'euros (1.456 milions més), seguit d'Educació amb 6.681 milions (1.009 milions més), Drets Socials (3.969 milions, 905 més) i Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori (2.270 milions d'euros, 511 més). L'aposta clara per les accions socials es visualitza també en el fet que en percentatge, Igualtat i Feminismes se situa primer amb 99,1%, Acció Climàtica (34,2%) i el departament de Drets Socials (30,5%) i són els que més incrementen. En conjunt la despesa departamental creix en 5.022 milions, que suposa un augment del 18,6% respecte als pressupostos de 2020 i se situa en els 32.032 milions. Un 29% de l'increment es destina al Departament de Salut i un 20% al d'Educació reforçant així el caràcter social dels comptes públics.

Precisament, Salut amb 585 milions d'euros copa el pressupost d'inversions seguit també d'Habitatge i actuacions urbanes amb 529 milions i Educació amb 291 milions. Altres inversions destacades incloses en els comptes públics per a l'any vinent són Carreteres amb 265 milions d'euros, Societat de la Informació i Coneixement que rep una inversió de 227 milions i Infraestructures ferroviàries amb 223 milions.

Pel que fa a les polítiques laborals amb l'objectiu de donar un impuls a l'economia després de mesos afectats per la pandèmia, el Govern de la Generalitat destinarà una partida de 877'8 milions d'euros per al foment de l'ocupació, un 2'1% del total. La partida creix en 248,5 milions respecte a la dels comptes del 2020, un 39'5% més. A més, els comptes destinaran 508 milions d'euros al foment de l'activitat econòmica, un 1,2% del total, amb una aposta ferma i clara per als sectors turístic i energètic.

Altres inversions destacades per al 2022 són 585 milions per a millores dels hospitals i CAPs i compra de material, els 500 milions d'euros per fer front a la pandèmia de la Covid-19 i 68 milions per un pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària molt castigada durant la pandèmia.