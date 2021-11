Vocació social, reconeixement de l’emprenedoria i balanç generacional marquen el veredicte d’enguany dels premis Regió7, que seran lliurats en un acte al teatre Kursaal el proper dia 23. Els premis Actius Socials i Ambaixador van a parar al SIAD de Manresa i a Miquel Vilardell, que donen a la llista de guardonats un fort component social a través del reconeixement d’un servei que dedica una atenció especial a la violència domèstica i d’un metge d’amplíssim reconegut que dona al seu nom a la reflexió més rigorosa que s’ha fet sobre la sostenibilitat del sistema sanitari català.

Els premis Empresa i Ciència coincideixen a reconèixer dues trajectòries marcades per la capacitat emprenedora i l’ambició. El reconeixement empresarial és per a Conserves Ferrer, una companyia familiar amb seu a Santpedor que, partint de Sant Llorenç de Morunys, ha crescut fins a escampar els seus productes pel món; i el guardó Ciència i Tecnologia és per a Sateliot, una companyia fundada pel manresà Jaume Sanpera que ha portat l’ambició encara més enllà, fins a situar un satèl·lit en òrbita.

Els premis Esports i Cultura van a parar a dues dones que representen la generació que ha assolit la plenitud i la que pren el relleu: Mont Plans, una de les grans actrius de l’escena catalana, nascuda el 1948, i Mireia Badia, nascuda el 1996 i enguany enfilada al subcampionat del mon d’enduro.

També és una glossa al relleu generacional el premi Comunicació, que és per al degà dels periodistes de la Catalunya central, Josep Tomàs Cabot, però inclou enguany un accèssit per a Nadine Romero. El jurat ha volgut traçar un cercle entre un representant destacat del periodisme tradicional i les noves tecnologies de la comunicació, una realitat emergent que encara no ha assolit un nivell de maduresa, però que, en el cas de la «tiktoker» manresana, mereix un subratllat per haver aconseguit desenes de milers de seguidors en català. Coneix-los un a un en la següent galeria.

Els detalls

L’acte serà presentat per la periodista de Regió7 Queralt Casals i els guanyadors rebran una figureta de bronze obra de Ramon Oms. Els guardons han estat decidits per un jurat format per membres del Consell Assessor de Regió7. Han valorat propostes realitzades pels responsables de la redacció del diari i per les entitats que han volgut participar en el procés.

Enguany han format el jurat Gonçal Mazcuñán, Valentí Martínez, Josep Maria Descals, Albert Cots, Àngels Freixanet, Delfina Corzán, Ramon Segués, Anna Solsona, Fèlix Noguera, Xavier Obradors, Enric Martí, Jordi Molet i Marc Marcè.

El premi Tendències, que es lliura a creadors prometedors en els difererents camps de la cultura, distingeix enguany Obac, una proposta poc convencional que connecta l’emprenedoria empresarial amb la voluntat artística. La distinció ha estat decidida per un jurat que enguany ha estat integrat per Joan Morros, Àngels Serentill, Anna Roca, Jordi «Jet» Serra, Joan Cayuela i Marc Marcè.

El lliurament de premis d’enguany serà el 21è que organitza el diari. El primer es va celebrar el 1987, sota la denominació «Els 7 de Regió7». Des de llavors, s’han succeït edicions en diferents formats. En l’etapa actual se celebra ininterrompudament des del 2007, els primers anys a l’auditori Plana de l’Om i, des del 2019, al teatre Kursaal.

L’edició de l’any passat es va celebrar en unes condicions especials a causa de la covid, que va obligar a restringir l’aforament i les interaccions, fins i tot a l’hora de lliurar els guardons. En aquesta ocasió, la limitació que es mantindrà és l’obligatorietat de mascareta.

Una gran veu per glossar el que s’ha dit del periodisme

El manresà Xavier Serrano, periodista, músic, fotògraf, locutor i doblador, veu corporativa del canal 3/24, és la gran veu de la Catalunya central. La posarà al servei del que s’ha dit del periodisme en una intervenció a l’acte del lliurament de premis que vol ser una reivindicació de la professió, seriosament i també amb un punt d’humor.