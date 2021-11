Les relacions diplomàtiques entre la Xina i Espanya, establertes el 1973, segueixen avançant amb estabilitat. Ni tan sols la pandèmia de la Covid-19 i les seves greus conseqüències a nivell global han pogut trencar el vincle entre tots dos països, sustentat en el respecte, la igualtat i el benefici mutu. Així ho ha afirmat l’ambaixador de la Xina a Espanya, Wu Haitao, durant l’esdeveniment “Rutes comercials entre Espanya i la Xina: el rellançament després de la Covid-19”, organitzat per l’ambaixada xinesa i Prensa Ibérica, que ha sigut retransmès en streaming, per totes les capçaleres del grup.

Alfonso Nogales, director d’innovació digital de Prensa Ibérica va ser l’encarregat de conduir aquest esdeveniment en línia, en el qual es va ressaltar que la complementarietat de les dues economies, sumada a la gran demanda del mercat, ha contribuït enormement a generar oportunitats per a la intensificació de la cooperació economicocomercial, fins i tot en aquests temps difícils. Durant el seu discurs, Haitao va assenyalar que, després de registrar un increment de 6,7% l’any passat, el comerç bilateral va arribar als 35.072 milions de dòlars, i va assolir un augment interanual del 29,7%. Per un altre costat, les exportacions espanyoles cap a la Xina ronden els 9.612 milions de dòlars, amb un increment interanual del 31,3%. A més, durant els primers vuit mesos de l’any, han sortit 242 trens de Yiwu a Madrid i els trens procedents d’Espanya s’han multiplicat per 10. L’ambaixador va recordar que Espanya ha estat present a l’Exposició Internacional d’Importacions de la Xina (CIIE per les seves sigles en anglès) durant quatre anys consecutius i va assenyalar que la presència de béns espanyols en el mercat del seu país ha augmentat, especialment la de productes com la carn de porc, el pernil, el vi i l’oli d’oliva, entre altres.

Per una altra part, Haitao va subratllar la ferma aposta de tots dos països per una producció baixa en emissions de carboni i per l’economia digital que, va assegurar, serà font de noves oportunitats per a la cooperació en àrees com les energies renovables, la mobilitat elèctrica o el negoci electrònic transfronterer.

"El comerç bilateral va arribar l’any passat als 35.072 milions de dòlars, amb un creixement interanual del 29,7%"

L’Obertura, senya d’identitat de la Xina moderna

Durant el seu discurs, l’ambaixador va recordar que aquest any se celebra el centenari del Partit Comunista de la Xina i el 50 aniversari de la recuperació de l’escó legítim de la República Popular Xina a l’ONU. Va destacar també que es compleixen dues dècades des de l’ingrés de la Xina com a soci de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) i que, en aquest temps, han sigut incomptables les mesures preses pel país per defensar enèrgicament el sistema de comerç internacional i per contribuir al creixement mundial. L’obertura, va assegurar, és la se-

nya d’identitat de la Xina moderna.

Per últim, Haitao va fer una crida a la solidaritat global, per poder superar les últimes cuades de la pandèmia. D’aquesta manera, el gegant asiàtic reafirma la seva voluntat de futur d’aprofundir amb Espanya la confiança mútua, articular les estratègies de desenvolupament, fomentar la cooperació de benefici mutu i promoure el desenvolupament sostenible, per portar a noves altures l’Associació Estratègica Integral Xina-Espanya.

Relacions bilaterals favorables

Javier Serra, director general de cooperació institucional de l’Institut de Comerç Exterior (ICEX), va iniciar el seu discurs subratllant la gran importància que ha suposat, a nivell global, l’entrada de la Xina a l’OMC, passant de concentrar el 3% de les exportacions mundials, a acostar-se al 14%. Va assenyalar també que, durant aquests 20 anys, el comerç bilateral entre el nostre país i l’asiàtic ha crescut un 712%, que les exportacions espanyoles cap a la Xina han augmentat un 1.377%, i que les importacions procedents d’aquest país a Espanya s’han incrementat un 522%.

Sobre les dades de recuperació post-Covid-19, va afirmar que la Xina ha sigut per a nosaltres un motor clau de la recuperació després de la pandèmia. Prova d’això és que el gegant asiàtic està ja entre els 10 primers països de destí en les nostres exportacions, que van superar el 2020 els 8.000 milions d’euros per primera vegada, cosa que va suposar un increment del 20%. Respecte a l’any en curs, Serra va afirmar que les exportacions creixen a un ritme similar (20,1%). Per la seva part, les importacions, van arribar l’any passat als 29.300 bilions d’euros amb un creixement moderat (0,6%) i, des de principis del 2021, estan creixent al voltant de l’11%.

El representant de l’ICEX va explicar també que el comerç de serveis augmenta fins i tot més de pressa que el de mercaderies. Segons una enquesta del segon trimestre del 2021, sense comptar el turisme, les nostres exportacions van créixer un 60% respecte al 2018; fins a arribar als 1.222 milions d’euros amb 3.500 empreses exportadores i representant l’1,75% del total de les nostres exportacions de serveis. Les importacions van créixer un 52%, xifra que suposa un 2,7% en les nostres importacions de serveis.

"En els últims 20 anys, el comerç entre Espanya i la Xina ha crescut un 712%"

Bones perspectives comercials

La jornada va continuar amb una taula rodona en la qual agents directes del comerç internacional entre Espanya i la Xina van analitzar el present i el futur entre els dos països. Manuel García, president d’Interporc, organització interprofessional agroalimentària que representa els sectors de la cadena de valor del porcí, va informar en la seva intervenció que el nostre país és el primer exportador de carn de porc a la Xina, i aquest any prsenta un augment d’un 27% en les exportacions. Segons García, aquest creixement favorable es deu al fet que els productes porcins espa-

nyols ofereixen màximes garanties de seguretat alimentària, benestar animal i qualitat de producte.

Per la seva part, Ken Chan, CEO de COSCO Shipping Ports Spain, va ressaltar el paper destacat que té el port de València per als intercanvis comercials entre Espanya i la Xina. D’acord amb les seves dades, el 2021 s’ha registrat un creixement exponencial de les mercaderies entre Espanya i la Xina d’un 21%, xifra que representa la quarta part del volum total del potencial del port de València. Chan va assenyalar la importància d’augmentar el potencial d’aquest port afegint més molls d’atracada, millorant la informatització de dades, la capacitat d’interconnexió entre ports i atraient més empreses xineses a aquesta zona portuària.

"La Xina és un dels principals destins de les exportacions espanyoles"

Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional va recordar que la Xina és un país estratègic des del punt de vista econòmic i comercial, a causa de l’enorme creixement que té avui i, sobretot, el que s’estima que tingui en el futur (es preveu que d’un 20-25% el 2030). Va destacar per això la importància d’augmentar el nombre d’empreses espanyoles en sòl xinès i d’emprendre reformes oberturistes per aconseguir-ho. En el seu discurs, Blanco va subratllar també la importància de recuperar la mobilitat internacional de les persones i va assenyalar els esforços que s’han fet ja en aquesta línia per reactivar l’activitat econòmica internacional.

Les qüestions financeres van ser abordades per Liu Jianjun, president d’ICBC (Europe) S.A., amb sucursal a Espanya des del 2011. Avui dia aquesta entitat presta servei a 40 companyies espanyoles i a 80 empreses d’inversió xineses que operen a Espanya. Per millorar les relacions economicocomercials entre els dos països, el representant d’ICBC va proposar enfortir la col·laboració tripartida orientada a països sota la iniciativa de la Franja i la Ruta; desenvolupar més col·laboracions financeres sota el marc del banc asiàtic per a la infraestructura potencial del desenvolupament sostenible; millorar la quota d’intercanvis fets amb la moneda xinesa (el renminbi) i enfocar la transformació digital econòmica per millorar la cooperació entre tots dos països.

José Ignacio Nicolás-Correa, president de Nicolás Correa S.A., empresa que des del 1984 opera en terreny xinès i avui compta amb 400 màquines instal·lades en aquell país, va defensar les grans possibilitats que ofereix el gegant asiàtic per a tots els fabricants espanyols de màquines i eines en els sectors industrials més puixants de la Xina actual: l’eòlic i l’aeronàutic. Va ressaltar també la importància per a Espanya de l’última edició de la fira CIIE (on han formalitzat comandes per més de 20 milions d’euros) i va sostenir que, en el futur, la Xina seguirà sent el nostre primer mercat del món.

* Consulte aquí el discurso del embajador de china en España Wu Haitao.