La presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, va aprofitar la presència al lliurament dels premis de l’ens del conseller Roger Torrent per reclamar al Govern català l’aprovació de la promesa llei cameral, millor finançament per poder dur a terme la seva missió de «promoure i defensar les empreses» i que la Generalitat «ens vegi com un aliat». Gratacòs va ser reivindicativa en un parlament en què va destacar la feina de l’organisme en benefici de les empreses del territori, sobretot avui, quan es veuen abocades a «la transició cap un nou paradigma», el qual, per a la presidenta de la Cambra, «les nostres empreses estan en condicions de superar».

Torrent (que va intervenir sense un parlament escrit) no va comprometre’s a res més que a «treballar conjuntament» amb les cambres per afrontar aquesta època de «retorn al keynesianisme», segons va dir, atesa la dramàtica situació en què han deixat l’economia primer la crisi financera del 2008 i ara la pandèmia. Per a Torrent, els fons Next Generation (sobre els quals Gratacòs va demanar que les cambres també hi tinguin alguna cosa a dir), s’adiuen als signes dels temps, que demanen «una voluntat expansiva, treball per objectius i coalicions publicoprivades». Objectius, va apuntar, que també són propis de l’actual Govern de la Generalitat.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va reconèixer la tasca de la Cambra i de les empreses premiades, i va posar en valor dos projectes de l’actual equip de govern de la ciutat: la recuperació de la Fàbrica Nova i l’impuls del polígon del Pont Nou.

Abans dels parlaments, Sílvia Gratacòs va lliurar el pin d’or a Pere Casals, el president més longeu de la Cambra, que va dirigir entre el 2009 i el 2019.