Per adaptar-se a les canviants circumstàncies del present i preparar l’incertíssim futur cal desenvolupar la capacitat tecnològica i la innovació, treballar en xarxa i crear ecosistemes, orientar-se al servei, fer-ho de forma sostenible i guanyar-se la confiança en la cadena de valor. Aquestes són les cinc receptes per a les empreses del territori que va donar ahir al vespre l’expert en internet Genís Roca en el lliurament dels premis Cambra, qualitats que coincideixen, va dir, amb les dels guardonats ahir en la gala dels guardons: respectivament, Avinent, Denso, La Creadora, Oller del Mas i Grup d’Avinyó.

Després del parèntesi de l’any passat forçat per la pandèmia, la Cambra de Comerç de Manresa reprenia la llarga trajectòria dels seus guardons empresarials, que justament el 2019 havien tornat al calendari després d’un impasse de deu anys. Amb la presència del conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, l’espai Plana de l’Om de la capital del Bages va aplegar un centenar llarg de persones en l’acte, en què el repte de la transformació tecnològica i les urgències del canvi social i econòmic van ser protagonistes.

Genís Roca va oferir una amena ponència sobre justament l’enèsima revolució digital, ara conformada al voltant de l’anàlisi de dades i la intel·ligència artificial. Roca va fer un breu recorregut per l’evolució de la digitalització, des dels maquinaris corporatius dels anys 80 a la computerització ciutadana, la compulsivitat opinadora a través de les xarxes que han configurat els usos i costums del nostre consum actual fins a la següent fita que cal superar: la conversió del producte en servei.

Per a Roca, la clau de l’èxit empresarial consisteix a combinar amb encert «serveis proactius universalment personalitzats basats en dades en temps real». Una llarga combinació de propòsits avui encara no a l’abast de ningú de manera integral. La clau de volta del futur digital que ens espera en un temps imprecisament proper o llunyà és la transferència de la nostra capacitat de decisió als algoritmes intel·ligents, capaços, va apuntar, de donar la volta, per exemple, als serveis sanitaris, de forma que ja no sigui el pacient qui truqui el metge alertat per un dolor insistent sinó que sigui el metge qui contacti el pacient per avisar-lo, en base a la recollida i tractament de les seves dades personals, d’un imminent atac de cor.

Guardons de present

Mentre el futur arriba, els premis de la Cambra van reconèixer l’expertesa en la internacionalització d’Avinent, per «la seva tasca contínua d’innovació, qualitat, servei i capacitat tecnològica». També la capacitat industrial de la planta bagenca de Denso, una empresa tractora amb «compromís amb el territori». La Creadora va rebre el guardó a l’empresa del comerç i els serveis «per la cerca de nous producte si tendències» i per «la seva trajectòria comercial i la tasca al servei del client». Urbanisme i territori van ser els mèrits del complex enoturístic Oller del Mas, un exemple, assegura el veredicte, «d’exempleritat professional, innovació i millora contínua». Finalment, Grup d’Avinyó va rebre un premi especial, no catalogable, en reconeixement a una trajectòria de sis dècades com a empresa especialitzada en la producció i venda de carn fresca de porc i elaborats de qualitat.