El Govern va pactar ahir amb els sindicats UGT i CCOO el nou mecanisme d’equitat intergeneracional que preveu una aportació de 0,6 punts via cotitzacions a la Seguretat Social al fons de reserva a partir del 2023 fins al 2032 per sostenir l’increment de la despesa en pensions.

L’acord -del qual es van despenjar les patronals CEOE i Cepyme- suposarà la reactivació del fons de reserva de la Seguretat Social, l’anomenada guardiola de les pensions, «mitjançant una aportació finalista entre el 2023 i el 2032 [...] de 0,6 punts percentuals de la cotització per contingències comunes», va informar el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. El disseny del mecanisme, que substitueix el derogat factor de sostenibilitat de la reforma del 2013, s’inclourà amb esmena al projecte de llei que es tramita actualment al Congrés. L’aportació de 0,6 punts de la cotització per contingències comunes es repartirà entre l’empresa i el treballador «amb la mateixa distribució que en les cotitzacions socials», segons la nota.

Fonts de la negociació diuen que serà a raó de 0,5 punts l’empresa i 0,1 punts el treballador, i una «vàlvula de seguretat» del sistema a partir del 2033, «si hi ha un desviament de la previsió de despesa en pensions per al 2050». Si no hi ha desviació, «no s’aplicarà cap mesura i es plantejarà la utilització dels recursos del fons de reserva per reduir les cotitzacions socials o millorar les pensions».