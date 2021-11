El Govern destinarà deu milions d'euros procedents dels fons de recuperació europeus –dins el programa React EU- per fomentar l'autoocupació dels joves a Catalunya. Es tracta del pressupost destinat pel Departament d'Empresa i Treball per als anys 2022 i 2023, segons ha informat aquest dimarts l'executiu. Els ajuts consisteixen en una subvenció fixa de fins a 13.510 per a tots aquells joves que es donin d'alta com a treballadors autònoms durant dotze mesos per tal de garantir un ingrés mínim a la seva activitat econòmica. Segons ha apuntat el Govern, la convocatòria de subvencions s'obrirà "els pròxims dies".

Per poder optar a la subvenció, els joves s'hauran de donar d'alta al règim especial de la Seguretat Socials per als treballadors autònoms (RETA), al règim especial de treballadors del mar, al règim especial de treballadors de la mineria del carbó o a la mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de dotze mesos. La persona que vulgui sol·licitar l'ajut ha d'estar prèviament inscrita com a demandant d'ocupació no ocupada al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

També podran demanar la subvenció les persones inscrites al programa Garantia Juvenil en situació "inscrit beneficiària" que s'hagin donat d'alta com a treballador autònom des de l'1 d'octubre de 2020 fins a la data màxima de presentació de sol·licitud de subvencions.Qui no podrà accedir-hi són tots aquells joves que, malgrat complir els requisits, ja hagin gaudit dels ajuts vinculats al programa per afavorir l'autoocupació de persones joves inscrites al programa Garantia Juvenil entre 2017 i 2020.