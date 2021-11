El Programa Singulars «Bages Jove 2020, Inserlab 4.0» impulsat per Ampans amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, el Centre de Formació Pràctica (CFP) de la Fundació Lacetània i la Fundació Joviat, ha tancat la segona edició amb el 80% dels participants havent trobat feina o retornat als estudis que havien abandonat, segons dades facilitades per Ampans. Singulars ofereix un itinerari d’orientació i formació a persones d’entre 16 i 29 anys inscrits a Garantia Juvenil. El programa s’adreça a joves en situació d’atur o fora del sistema educatiu, amb competències base i amb interès i habilitats per diverses disciplines entre les quals, el món digital.

Al programa hi han participat 30 joves dels quals 25 han cursat una formació específica i han obtingut, segons el cas, un certificat de professionalitat o bé un títol de formació a mida. D’entre els joves, 19 han pogut realitzar pràctiques en empreses del Bages, 17 han aconseguit un contracte laboral -en la majoria dels casos la seva primera feina-, i 7 s’han matriculat de nou a un centre educatiu per completar els estudis.

Segons Ampans, ha estat «la suma d’esforços» entre l’Ajuntament de Manresa, Fundació Joviat, el CFP i Ampans el que ha permès «oferir una orientació personalitzada als joves, amb formacions que van des de sectors tradicionals com l’hoteleria i la restauració fins a la Indústria del 4.0, per millorar l’ocupabilitat i formar nous professionals amb capacitació suficient per cobrir futures ofertes de treball». Totes les parts valoren satisfactòriament la col·laboració del programa i apunten que hi haurà una nova edició el 2022.

Al programa, 15 joves han fet una formació en Manteniment Industrial 4.0 i un segon grup ha realitzat un certificat de professionalitat en cuina i restauració, amb una formació d’impressió 3D de productes de disseny vinculats a la restauració. Tots els joves han seguit un itinerari d’orientació per treballar les habilitats socials i estimular el talent i les capacitats. Els joves, a més, han fet dues formacions transversals de «Design Thinking» i «Emprenedoria i Cooperativisme».