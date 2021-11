El BBVA preveu que Catalunya sigui el territori de l'Estat que lideri la creació d'ocupació entre 2020 i 2022, amb 215.000 llocs de treball més, i la taxa d'atur es redueixi fins al 12,3% aquest any i el 10,9% el que ve. L'economista en cap per a Espanya de BBVA Research, Miguel Cardoso, ha advertit però que encara hi ha diverses incerteses, com l'augment del preu de l'electricitat i els combustibles, la manca de contenidors o la interrupció de les cadenes de subministrament. A més, ha admès que l'entitat esperava una major execució dels fons Next Generation aquest any. En qualsevol cas, ha dit que l'activitat encara no ha tornat a nivells precrisi però sí alguns dels seus indicadors com l'ocupació, l'afiliació i la producció industrial.

Pel que fa el creixement de l'economia catalana, Cardoso ha confirmat que manté la rebaixa anunciada a finals d'octubre fins al 5,3% aquest 2021, davant les estimacions inicials d'un 6,6%,i del 5,6% per a l'any que ve. Cardoso ha argumentat que l'entitat treballa a partir de les dades de l'INE, que en el segon trimestre van mostrar un creixement "bastant reduït". Novament, també hi ha influït que la suspensió de la cadena de subministrament no s'espera que es resolgui almenys fins al segon o tercer trimestre del 2022 i no en aquesta segona part del 2021.Aquestes previsions continuen sent una dècima superiors al creixement esperat a l'Estat per a aquest 2021 i estan afavorides pel creixement del consum, especialment en el sector serveis com l'hostaleria, la restauració i l'oci després de l'aixecament de les restriccions.