La bretxa salarial entre dones i homes que treballen a l’administració de la Generalitat és del 16,9%, amb una elevada presència de dones entre el personal sanitari no facultatiu i molt reduïda en els operatius d’incendis, agents rurals i personal de Mossos.

Les dades es faciliten a l’Informe de perspectiva de gènere que ha elaborat el Departament d’Economia i Hisenda i que complementa el de Pressupostos per al 2022, any a partir del qual elaborarà aquesta informació el Departament d’Igualtat i Feminismes, van dir fonts d’aquesta conselleria.

El 2020, el 63% del personal de la Generalitat eren dones, un percentatge que es redueix al 43% quan es tracta d’alts càrrecs.

En l’informe s’admet que «el sostre de vidre és precisament aquest fenomen i s’observa no només en les organitzacions privades, sinó que també té lloc entre les organitzacions públiques». S’afegeix que «un dels motius pels quals les dones no aconsegueixen accedir a les posicions de comandament és la dificultat per compaginar la vida laboral amb la càrrega de les responsabilitats de cures que recauen sobre elles».

Les reduccions de jornada en l’administració catalana les sol·liciten una major proporció de dones, el 63%, i entre els vuit motius per concedir-les n’hi ha tres que corresponen a cures.

«El 91,9% de les persones beneficiàries de reduccions de jornada per cura d’un fill o filla de fins a 12 anys són dones, també és el cas del 86,1% de les reduccions per cura d’un fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu i el 82,9% de les reduccions de jornada per cura d’un familiar amb discapacitat legalment reconeguda», s’indica en l’informe.

Quant a la bretxa salarial anual, que és la diferència mitjana entre el salari dels homes i el de les dones, les que treballen en la Generalitat tenen un salari més baix que els homes en gairebé totes les vinculacions i col·lectius. El salari anual dels homes és de 36.156 euros de mitjana i el de les dones és de 30.038 euros, amb una diferència de 6.118 euros, que correspon a una bretxa del 16,9%. «En termes absoluts, la major diferència salarial es troba entre els càrrecs directes de l’Institut Català de la Salut (ICS) i és de 10.289 euros anuals», s’assenyala.

La bretxa salarial anual entre el personal funcionari és del 18,5%, la més elevada entre les diferents vinculacions.