El Govern va defensar ahir, davant les crítiques d’oposició i empresaris, que el nou mecanisme d’equitat en les pensions evita retallades mentre va recordar que un estat de benestar fort ha de comptar amb el finançament necessari.

Tant el president del Govern, Pedro Sánchez, com el ministre d’Inclusió, José Luis Escrivá, van assenyalar, l’endemà de segellar amb els sindicats una alça de les cotitzacions socials de 0,6 punts durant una dècada per fer front a la jubilació del baby boom, que es tracta d’una aposta per l’estat del benestar i que això requereix finançament. «Si volem un estat de benestar fort, haurem de finançar-lo», va etzibar Sánchez al portaveu del PP al Senat, Javier Maroto, que va titllar la mesura de «nou impost a l’ocupació» i va acusar el Govern de «picar» la classe mitjana. «Cal pagar l’estat del benestar i això es paga d’aquesta manera a tots els països que tenen models anàlegs al nostre», havia assenyalat Escrivá al matí en declaracions a Onda Cero.

El mecanisme, acordat sense la patronal, va rebre ahir les crítiques del president de Cepyme, Gerardo Cuerva, que en declaracions a Efe va advertir que aquesta pujada de cotitzacions «pot tancar la porta a tots aquells que estan buscant el seu lloc al mercat de treball».

La quantia de la pujada ha estat un altre dels arguments esgrimits pel Govern en la seva defensa d’aquest mecanisme, que ve a substituir al derogat factor de sostenibilitat de la reforma del PP del 2013. Amb l’aplicació d’aquest factor, va dir la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, les pensions perdrien 200 euros, quan la pujada de cotitzacions suposa una aportació del treballador de 2 euros.

Sobre el fet la patronal s’hagi despenjat de l’acord, tant Escrivá com la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, van subratllar que continuaran buscant l’acord en altres reformes, com aar la laboral, però que el que és important i el que legitima les mesures és que hi hagi diàleg social. Tirar endavant les reformes amb acord de totes les parts és «desitjable» però no «pot ser una finalitat en si mateixa», va explicar Escrivá mentre recordava que el que s’ha compromès amb Brussel·les és negociar en el diàleg social.

Des de l’oposició, la majoria dels partits polítics, PP, Vox, Ciutadans, ERC, JxCat o PDeCat, veuen en el mecanisme un pegat o una mesura insuficient i temporal. Fins i tot Unides Podem, soci de coalició del Govern, assenyala que encara que és un «bon acord» és «limitat».