El preu de la llum al mercat majorista a l'Estat continua a l'alça i aquest dijous se situarà en els 226,94 euros per MWh, un 16,5% més que el dimecres. Es tracta de la primera vegada durant el novembre que se sobrepassa la barrera dels 200 euros per MWh, una xifra que no s'assolia des del 28 d'octubre passat.

El preu de la llum, però, es manté lluny del rècord històric que es va registrar el 7 d'octubre, quan el MWh va arribar a un import mitjà de 288,53 euros. La pujada de preu d'aquest dijous arriba després que Alemanya anunciés la suspensió del procés de certificació del gasoducte Nord Steam 2, que ha de connectar Rússia amb l'Europa Central i de l'Est. Aquesta decisió ha provocat que el preu del gas s'hagi incrementat més d'un 25% en dos dies.

Segons les últimes dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), la franja horària on la llum serà més barata serà de les quatre a les cinc de la matinada, amb un preu de 177,63 euros per MWh. Per contra, la més cara serà entre les sis i les set de la tarda, quan la llum assolirà un preu de 276,63 euros per MWh.