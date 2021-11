El Banc Central Europeu (BCE) va alertar ahir del risc que hi hagi correccions als mercats immobiliaris d’alguns països de la zona de l’euro que estan sobrevalorats.

A l’informe d’estabilitat financera del novembre del 2021, el BCE diu que «la recuperació econòmica a la zona de l’euro ha reduït els riscos a curt termini per a l’estabilitat financera relacionats amb la pandèmia». Però «ha augmentat el risc de correccions de preus en alguns mercats immobiliaris i financers». Durant la pandèmia ha pujat la demanda d’habitatge i augmenten els senyals de sobrevaloracions als mercats d’habitatge residencial d’alguns països, diu l’informe. «Els preus de l’habitatge a la zona de l’euro han pujat al ritme més ràpid des del 2005 el segon trimestre del 2021», perquè s’han donat moltes hipoteques, algunes amb massa facilitat perquè els tipus d’interès són molt baixos, segons l’informe. Però el vicepresident del BCE, Luis de Guindos, va advertir que «aquestes condicions financeres no seran aquí per sempre». Els ajuts públics han contribuït a mantenir els ingressos de les llars durant la pandèmia, i les llars han pogut comprar habitatges amb finançament a tipus d’interès històricament baixos i el teletreball ha portat molta gent a buscar-ne de més espaiós i n’ha fet augmentar la demanda, explica l’informe. La pujada dels preus i les sobrevaloracions ja se situen en nivells similars als del 2007.