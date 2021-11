La patronal Pimec Catalunya Central ha organitzat per a demà a les 10 del matí al Palau Firal de Manresa un acte sota el títol «La innovació a les pimes: factor clau enfront de les crisis», que tindrà la participació del professor d’Esade Xavier Ferràs.

La trobada abordarà la importància de la innovació a les pimes amb una perspectiva de territori i davant el fet que la pandèmia ha posat de manifest que «les empreses que inverteixen en innovació tendeixen a superar millor les dificultats per la seva major capacitat de resiliència i d’adaptació al canvi, sovint, gràcies a la seva avançada digitalització», afirma l’organització en un comunicat.

La trobada tindrà la participació d’Esteve Pintó, president de Pimec Catalunya Central i encarregat de la benvinguda a l’acte. A continuació, Xavier Ferràs, professor titular d’Operacions, Innovació i Data Sciences a Esade, parlarà de la innovació a les pimes com a factor clau per superar les crisis i, tot seguit, Andreu Bru, director del departament de Tecnologia i Innovació de Pimec, explicarà els ajuts a la digitalització dels fons europeus Next Generation EU.

A més, el director de Regió7, Marc Marcè, moderarà una taula rodona sobre experiències empresarials en què participaran Francisco Ortiz, d’Inserma; Joan Casanovas, de Leancat SCCL, i Toni Massanés, de la Fundació Alícia.

La trobada tindrà lloc a la sala d’actes del Palau Firal de Manresa, seu de Pimec Catalunya Central.