Catalunya és el segon territori de la Unió Europea on més ha pujat la taxa d’atur després del primer esclat de la covid, amb un augment del 4,8%, entre el 2019 i el 2020. La desocupació entre joves es va disparar del 19,9% al 24,6%, molt per sobre de la mitjana europea, que va passar de l’11,4% al 12,5%. L’únic país que va veure un increment superior va ser Estònia (+5,2%). Catalunya és en el segon lloc del rànquing d’augment de desocupació juvenil empatada amb Lituània. Així ho constata l’informe «La situació juvenil a Europa. Anàlisi sociolaboral», elaborat per Avalot – Joves de la UGT. La portaveu, Elena Álvarez, denuncia «l’adultcentrisme» al continent, on els joves pateixen el doble d’atur, temporalitat i parcialitat.

Aquest fet, però, és més problemàtic a Catalunya, on els volums d’atur són molt més alts. Per exemple, la desocupació juvenil se situa prop del 25%, cinc vegades més que a Alemanya (5,2%) o amb una temporalitat que és el 20,5% superior a la mitjana dels 27 països europeus.

D’altra banda, quant a la parcialitat, l’informe constata que Catalunya és un dels països on més diferència hi ha entre la parcialitat els joves i els adults. «Hi ha una discriminació cap als joves dins del mercat laboral i no ens podem beneficiar d’ajuts perquè només el 10% de la gent jove pot accedir a una prestació d’atur, ni a l’ingrés mínim vital, ni a la renda garantida. Si no tenim feina, estem desemparats», diu Álvarez. I la portaveu d’Avalot reclama que es posin sobre la taula solucions a la «discriminació» que passin per polítiques actives d’ocupació «estables i duradores». «No es poden fer polítiques de sis mesos o un any, perquè això no és garantia de res», lamenta. A més, insisteix que cal derogar les reformes laborals del PSOE i del PP i fomentar la contractació indefinida.

L’informe constata que s’ha detectat un augment de malalties mentals en joves. Avalot reclama que s’incorporin els riscos psicosocials als convenis col·lectius i als contractes.