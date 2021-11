Empresaris que treballen a colònies industrials de les comarques centrals reclamen que aquests espais siguin més diversificats pel que fa als sectors econòmics i les activitats que s’hi desenvolupen. Aquesta és una de les conclusions que es poden extreure de la taula rodona «Les colònies industrials, un llegat amb futur?», celebrada ahir al vespre a Cal Vidal en el marc del Dia de la Cambra del Berguedà.

Ramon Gendrau de l’empresa Decapulp, ubicada a la colònia de l’Ametlla de Casserres, va sostenir que serà impossible tirar endavant aquests nuclis si no s’aposta pel sector serveis i es depèn només del model industrial. En aquest sentit, els conferenciants van coincidir en ressaltar que les colònies haurien de tenir bars i restaurants per dinamitzar-se i també crear una marca turística potent que atragui més visitants.

D’altra banda, els ponents van posar èmfasi en les traves legals i burocràtiques que tenen per ampliar les seves fàbriques, ja que amb el pas dels anys han quedat desfasades. Joan Martin de l’empresa Sistemas de Embalaje Sorsa, ubicada a la Colònia el Guixaró, va criticar que l’administració posa impediments «per créixer». Un altre clam unànime va ser que hi hagi més col·laboració público-privada.

El debat també va comptar amb la participació d’Eudald Gonfaus de l’empresa Teixits Gonfaus, ubicada a la colònia Cal Riera. L’empresari va recordar que el nucli on té la fàbrica és un dels més desangelats del municipi de Puig-reig. Per la seva banda, l’anoienc Ricard Vila, soci fundador del REC d’Igualada, va exposar el seu cas d’èxit en la transformació d’un barri industrial. La taula va ser moderada per Sílvia Solanellas, directora de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya.

La jornada va ser inaugurada per la presidenta de la Cambra a Barcelona, Mònica Roca, i el president de la Cambra al Berguedà, Joan Boix. Després de la taula rodona, hi va haver una breu xerrada del president de la fundació Cellnex, Lluís Deulofeu, sobre la connectivitat com a dret universal, i va cloure la jornada Anna Gener, CEO de Savills Aguirre Newman Barcelona, reflexionant al voltant dels desafiaments de la societat postpandèmica.

Distensió entre Consell i ACEB

Instants abans d’arrancar l’acte, es va poder veure el president de l’Associació Comarcal d’Empresaris, Josep Maria Serarols, i el president del Consell Comarcal, Josep Lara, intercanviar impressions de manera distesa pocs dies després que la patronal d’empresaris anunciés que no considerava Lara un interlocutor vàlid per al Pla de Reactivació Econòmica tot queixant-se de «manca de paraula» i «honestedat». A part d’aquestes dues personalitats, també hi van ser presents polítics locals i comarcals com l’alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, regidors de diverses formacions de Berga així com el president de l’Agència de Desenvolupament, Lluís Vall.