Seat recomana als treballadors no vacunats contra la covid-19 separar-se dels immunitzats al menjador, l'únic lloc de les instal·lacions on no es porta mascareta, segons ha avançat 'Catalunya Ràdio' i ha confirmat l'ACN.

L'empresa ha pres aquesta mesura un cop retirades les pantalles de separació que hi havia a les taules i recuperat l'aforament habitual del menjador.

L'automobilística ha optat per mantenir algunes pantalles en una zona concreta que es recomana que facin servir els no vacunats. La separació dels treballadors no immunitzats és una recomanació per "protegir la salut" però no una obligació, ja que ara mateix no es podria controlar l'accés demanant el passaport covid, expliquen fonts de la companyia.

Seat, que va convertir-se en un punt de vacunació a l'inici de la campanya, té un índex d'immunització molt elevat entre la plantilla, superior al 96%.