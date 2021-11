La compravenda d’habitatges a Catalunya entre el juliol i el setembre va créixer el 8,97%, amb 24.040 operacions, segons les dades publicades ahir per l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) i el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (COAPI Barcelona), que provenen del Col·legi de Registradors. És el cinquè trimestre consecutiu d’augments, i el millor des del tercer trimestre del 2007. L’interès en l’habitatge de segona mà puja el 9,22%, amb 20.307 compravendes, i el d’obra nova, el 7,61%, amb 3.733 operacions. El darrer any hi ha hagut a Catalunya 84.517 compravendes, el 26,64% més que els dotze mesos anteriors. Les xifres interanuals són les millors des del primer trimestre del 2008, i el còmput global arriba als nivells previs a la crisi de la covid. «És un trimestre excepcional que mostra una gran verticalitat i que supera els excel·lents resultats del 2018 i 2019», va dir el CEO del Grup d’Anàlisi del Mercat Immobiliari, Luis Fabra.