Des d’un petit taller al número 7 del carrer Canonge Muntanyà de Manresa a tres naus que sumen 6.000 metres quadrats a Sant Joan de Vilatorrada; d’encàrrecs per a la indústria tèxtil manresana al 90% de la producció exportada; dels engranatges de dentat cònic als braços articulats; del 1947 a l’actualitat; d’Especialidades Mecánicas J. Jou al grup Spirogear. Aquest és el salt en el temps i en la innovació industrial que relata el llibre que es presentarà dilluns, a les 7 de la tarda, al Museu de la Tècnica de Manresa, i que recorre la història de Spiroide, el projecte concebut per Josep Maria Jou Perarnau fa més de set dècades i que avui és un sòlid grup empresarial, amb 80 empleats i 12 milions de facturació.

Josep Jou, fill del fundador de l’original Spiroide i actual copropietari de l’empresa, juntament amb el seu germà Ramon, va impulsar fa tres anys aquest volum, escrit per l’historiador Lluís Virós, que vol fer justícia a una aventura empresarial que amb poc enrenou ha anat consolidant-se al mercat global, amb presència des de l’Àsia oriental fins als Estats Units i el continent europeu. Josep Jou, apassionat de la història, ha conjugat en aquest llibre, titulat explícitament «Més de 70 anys d’innovació industrial. De especialidades Mecánicas J. Jou a Spirogear Group», l’arqueologia empresarial i la genealogia familiar en un llibre del qual s’han editat 300 exemplars en català, 150 en castellà i en anglès i 100 més tant en francès com en alemany. L’objectiu és prestigiar la història del projecte i disposar d’una luxosa tarja de visita per als clients d’arreu. El volum es va editar a finals de l’any passat però la pandèmia n’ha retardat la posada de llarg fins aquest dilluns, en un acte en què intervindrà l’exconseller i professor Ramon Tremosa.

Spirogear Group és, des de l’any passat, la societat mare de les dues empreses que comprenen el projecte de la família Jou: Engranajes Especiales, dedicada als engranatges de precisió per a sectors com el ferroviari o el marítim, i Tecnospiro Machine Tool, especialitzada en la producció del seu conegut braç articulat Roscamat, i també del més recent 3Arm. El grup es prepara per donar a llum a una nova empresa auxiliar per a la pròpia producció i acaba de signar la compra del 20% de l’empresa gallega Tumbadoiro, operació amb la qual tornarà als engranatges cilíndrics. «Estem en un bon moment. Podem estar orgullosos de la feina feta», es felicita amb un somriure Josep Jou.