El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha avalat l’ús de l’IRPH en hipoteques, índex per calcular el tipus d’interès en algunes hipoteques a tipus variable i que ha generat discrepàncies entre magistrats de l’Estat. En una sentència publicada ahir, el TJUE va confirmar-ne la validesa encara que els bancs no facilitin un document sobre com funciona l’índex, informació que reclamaven les associacions de consumidors. Segons el TJUE, la informació sobre l’IRPH «és objecte de publicació oficial», ja que es tracta d’un índex oficial. Amb tot, afegeix que els bancs han d’avaluar si els consumidors estan «en condicions de comprendre’n el funcionament». La decisió del TJUE arriba gairebé un any després que el Tribunal Suprem demanés més informació sobre l’índex. Segons el Suprem, la comercialització d’hipoteques vinculades a l’IRPH no va ser «completament transparent», tot i que també tenia dubtes sobre si es tractava d’un índex abusiu.

Per la seva banda, l’associació de consumidors Adicae va afirmar que «en cap moment» el TJUE ha considerat que l’IRPH sigui «no abusiu» i va lamentar que «la banca insisteixi a continuar tractant de limitar l’eficàcia de l’acció col·lectiva», segons va dir. També, que la resolució del TJUE ha posat de manifest la «urgència de corregir legislativament els dèficits de la interpretació aplicada a Espanya al concepte de ‘transparència en la contractació’».