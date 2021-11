El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va presentar dimecres una campanya per promocionar i divulgar els beneficis dels aliments ecològics, i va defensar la necessitat d’afavorir-ne el consum nacional, tant pels beneficis mediambientals com per l’oportunitat de compassar-ho al creixement de les produccions ecològiques d’Espanya.

Planas va recordar que Espanya és el país comunitari amb més superfície dedicada a la producció ecològica. El 10% de la superfície agrària útil ja és ecològica i situa Espanya en posició privilegiada per poder complir amb l’objectiu de l’estratègia De la granja a taula d’aconseguir un 25% de la superfície ecològica el 2030.

De fet, les xifres donen suport a la idea que les produccions ecològiques estan experimentant un creixement imparable. Els prop de 2,5 milions d’hectàrees dedicades a aquestes produccions el 2020 confirmen un augment anual mitjà del 4,8% en els darrers cinc anys.

En concret, Planas va presentar la campanya de promoció «Aquí som ecològics. Res a amagar», que s’emmarca en l’estratègia Aliments d’Espanya, per destacar la transparència, la traçabilitat, la certificació i l’etiquetatge, ja que hi ha consumidors que encara recelen de les primeres matèries o productes ecològics.

En aquest sentit, es considera fonamental que el consumidor percebi la certificació comunitària de l’EuroFull com un identificador que assegura la qualitat amb total garantia dels productes ecològics a cada etapa del procés de producció. Per això, es disposa de les eines de certificació i etiquetatge que actuen com el «carnet d’identitat» que ajuda els consumidors a diferenciar els aliments ecològics garantits.

La producció ecològica va generar un valor de 2.675 milions d’euros el 2020, fet que suposa un increment del 15,75% respecte a l’any anterior. De la mateixa manera, el nombre d’operadors creix cada any, fins a assolir els 53.000 comptabilitzats el 2020, xifra que suposa un increment del 6,8% respecte el 2019.

D’altra banda, el titular d’Agricultura també va assenyalar que, en línia amb el Pla d’Acció de l’Agricultura Ecològica de la Unió Europea, és fonamental que s’acompanyi el creixement de la producció i el consum. De fet, aquesta sincronització és una de les prioritats del Full de Ruta de la Producció Ecològica que està elaborant el Ministeri per tal de consolidar el consum d’aliments ecològics.

El 2020, el consum de productes eco a Espanya va generar 2.528 milions d’euros, un 7% més que l’any anterior.