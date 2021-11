CentreGràfic, la botiga Apple de Manresa, es prepara per celebrar el Black Friday. A l’establiment s’hi trobaran descomptes fins a un 20% i hi haurà la possibilitat de participar en un sorteig per guanyar un iPad. Les ofertes es duran a terme el pròxim 26 i 27 de novembre i donaran el tret de sortida a la campanya de Nadal.

Per tal de participar en el sorteig, els interessats hauran de realitzar compres a la botiga, situada al Passeig Pere III número 25, al llarg del divendres 26 i el dissabte 27 de novembre. El producte sortejat és un iPad platejat de sisena generació de 128 GB Wi-Fi Cellular. La botiga segueix la tradició d’altres anys a l’hora d’organitzar un sorteig entre les ofertes de la cita anual del Black Friday.

En paral·lel, els clients del CentreGràfic també es podran beneficiar de descomptes fins a un 20% en articles seleccionats durant el divendres i el dissabte. Durant aquests dos dies, els consumidors trobaran productes a més bon preu i, en el cas que efectuïn una compra, podran participar en el sorteig per guanyar un iPad.