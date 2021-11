El Museu de la Tècnica de Manresa es va omplir ahir al vespre en la presentació pública del llibre, escrit per Lluís Virós i editat per Parcir, que recull els gairebé tres quarts de segle d’història (es compleixen l’any que ve) del grup bagenc Spirogear. L’acte no va comptar amb cap autoritat municipal de Manresa (l’acte coincidia amb la presentació del projecte de la Fàbrica Nova) ni tampoc amb l’assistència presencial del convidat estrella de la nit, el diputat Ramon Tremosa, que finalment va poder intervenir digitalment des del Parlament. En l’acte, Josep Jou, copropietari del grup, va recordar la trajectòria de Spirogear, des del taller fundat el 1947 al carrer Canonge Muntanyà, i va citar Josep Ferrater Mora per descriure les qualitats dels catalans i també, va estendre-ho, de la seva empresa: continuïtat, seny, mesura i ironia. L’historiador Lluís Virós va recordar la importància de la creativitat tecnològica i d’adaptar-se als temps (exemplificat en la internacionalització) de projectes solvents al llarg dels anys com Spiroide. Tremosa, en una breu intervenció, va insistir en l’excepcionalitat de pimes com la bagenca, atès, va dir, el context desfavorable que suposa l’Estat. Jordi Solorneu, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, on Spirogear té la seu, va tancar l’acte recordant que Spiroide va ser la primera empresa del Pla dels Vinyats, el 1988.