El valor afegit brut (VAB) agregat de la comarca del Bages va caure, entre els anys 2013 i 2020, el 0,9%, la davallada més significativa entre les comarques més poblades i de més pes industrial de Catalunya. Així ho revela l’Anuari Comarcal que elabora el BBVA sota la direcció de Josep Oliver.

Segons l’anàlisi d’aquest període, que s’obre amb l’inici de la recuperació després de la crisi del 2008 i que es tanca amb el 2020 de covid, la desena comarca catalana de més població, el Bages, va ser la que va obtenir el pitjor registre del VAB agregat d’aquestes deu. D’aquest grup (Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental, Tarragonès, Segrià, Baix Camp, Gironès i Bages), només les tres últimes van experimentar un registre negatiu en el període. D’altres,van créixer molt per sobre de la mitjana catalana (del 4,5%), com el cas del Baix Llobregat (13,1%) o el Vallès Oriental (8,9%).

La davallada del Bages en aquest període cal explicar-la, segons Josep Oliver, per factors com el decreixement de sectors com l’energètic, que en el cas del Bages va ser, en el conjunt del període, del 46,5%. També per la caiguda dels serveis privats, del -5,4% acumulat, una dada de la qual Oliver destaca la comparativa amb l’increment del 3,3% del conjunt de les Comarques Centrals i de l’1,5% a l’anomenat eix metropolità (que engloba Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme i els dos Vallès). A Catalunya, la diferència en el període va ser del 0%. Oliver destaca que aquest sector pesava el 2013 el 52% del VAB comarcal (per sobre, fins i tot, del 47% que suposava al conjunt del territori central). Aquesta caiguda, fa notar Oliver, «és la que arrossega a la baixa el conjunt del VAB de la comarca».

Segons l’autor de l’Anuari Comarcal, a més de la caiguda del sector «energètic i altres» (del -46,5%), el Bages va experimentar en el conjunt del període una major contracció de la construcció, ja que mentre al conjunt de Catalunya creix el 0,4% entre 2013 i 2020, i el mateix 0,4%a l’eix metropolità, va experimentar una caiguda del 2,4% a les comarques centrals i més rellevant encara, del 5,1%, al Bages.

La indústria manufacturera, un dels principals valors econòmics de la comarca, va tenir un millor comportament en el període analitzat, amb un increment del 9,2%, just per sota de la mitjana catalana (9,4%) i de comarques de gran pes de la indústria com el Baix Llobregat (12,1%) i el Vallès Oriental (17,9%), però per sobre del Vallès Occidental (8,6%) o el Barcelonès (5,8%). I en aquest sector va ser rellevant l’any de la pandèmia, el 2020, quan la indústria va experimentar al Bages el pitjor comportament del conjunt de les comarques catalanes, amb una davallada del 14,7% (vegeu Regió7 del passat dia 12), quan el decreixement global català mitjà va ser del 9%.

Un «bon punt de partida»

Josep Oliver, que ahir va presentar als mitjans, en una trobada virtual, les dades de la Catalunya central de l’Anuari Comarcal 2020, acompanyat de Robert Figuera, director de zona del BBVA al territori, creu que, malgrat l’evolució del període, marcada decisivament pels registres obtinguts l’any passat especialment en la indústria, el Bages està en condicions de superar abans que la resta de territoris menys industrials la crisi de la covid. Per a Oliver, «el balanç 2013-2020 és prou sòlid com per ser un bon punt de partida» per a la recuperació. «El Bages és més depenent de la indústria i dels serveis personals, i de la mateixa manera que ha caigut més ràpid, també es recuperarà més de pressa», pronostica Oliver. I no és una «predicció», alerta: «és una constatació, perquè això ja ha passat abans, en el període 2013-2019».