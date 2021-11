La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) celebrarà el 16 de desembre una nova edició del Fòrum Empresarial de l’Anoia. L’acte és el marc on es presenta l’informe econòmic i empresarial «Empresa i Progrés», que cada any posa sobre la taula una preocupació o inquietud que afecta el món empresarial anoienc.

En l’edició d’enguany es posa l’accent en la resiliència i les oportunitats de la nova normalitat arran de la covid-19. Amb «Resiliència i oportunitats de la nova normalitat», el V Fòrum Empresarial tindrà lloc el dijous 16 de desembre a l’edifici cultural de Santa Margarida de Montbui Mont-Àgora a les 18.00 h.

En la presentació de l’acte, que va tenir lloc ahir, el president de l’entitat, Joan Domènech, va destacar que el nou document ha estat possible gràcies a la implicació de més de 450 persones que han contestat enquestes o han participat en les diverses trobades organitzades per la UEA el darrer any: «Amb aquest document no volem quedar-nos amb la reflexió del que ha passat i tot el que ens ha afectat, sinó que volem anar més enllà i posar el focus en com hem de treballar, com ens hem de preparar, i donar idees i pautes que puguin servir tant per a les empreses com per a la ciutadania, per avançar com a comarca en general». La gerent i secretària general de la patronal, Paula Arias, va agrair la implicació de tothom que ha fet possible l’informe i va apuntar que el document també ha tingut el suport d’experts reputats com els catedràtics i economistes, Xavier Sala i Martín i Oriol Amat, entre d’altres.

El Fòrum Empresarial tindrà la ponència d’Alfons Cornella, consultor de grans empreses d’Espanya. Cornella ha gestionat projectes de creació d’una cultura de la innovació i dinamització d’equips i fa ponències i tallers sobre innovació, tecnologia, transformació empresarial i educació, entre d’altres.

El Fòrum tindrà l’assistència de la directora general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Mas, i estarà conduït pel periodista igualadí, cap d’Informatius de RAC1 i degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros.

Les places a l’esdeveniment són limitades. Les inscripcions ja estan obertes a l’enllaç https://cutt.ly/ NTGIEAZ. També es poden fer a la web de la UEA: www.uea.cat o per correu electrònic a uea@uea.cat.