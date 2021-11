El sector turístic català ha tancat l’octubre amb 260.640 afiliats, el 10% més respecte al mateix mes de l’any passat. Això suposa un increment interanual de 23.617 persones, segons les dades publicades ahir per l’Institut de Turisme d’Espanya (Turespaña). Catalunya és la tercera comunitat on més creix l’afiliació vinculada al sector turístic, superada només per les Illes (+43.516 afiliats) i Andalusia (+35.009 afiliats). Quant al conjunt de l’Estat, la xifra d’afiliats creix 235.842 persones, el 10,9% més en termes interanuals. Segons va destacar la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, l’Estat es troba poc més de 43.000 més per recuperar els nivells d’ocupació previs a la pandèmia.

De fet, la ministra va dir que els resultats són molt positius, ja que l’octubre acostuma a ser un mes on cau l’ocupació en turisme, coincidint amb el final de la temporada d’estiu. «Octubre ja és el cinquè mes consecutiu de creixement interanual del nombre de treballadors en el sector turístic», va subratllar Maroto.