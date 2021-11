La sensació general del comerç és que la campanya de Nadal, que arrenca amb les ofertes del Black Friday, és que la gent està animada i que serà positiva. Moltes botigues anticipen una bona campanya, similar i fins i tot millor que la del 2019 tot i que una part també apunta que el Black Friday interessa cada cop menys als consumidors.

Tania Infante, presidenta d’UBIC Manresa, diu que «estem esperançats amb aquesta campanya de Nadal, perquè és de les més fortes». Pel que fas als grans descomptes que s’ofereixen pel Black Friday, assegura que «el petit comerç no es pot acollir a les campanyes amb descomptes agressius. El petit comerç té eines diferents que les grans corporacions, que poden apujar preus per després abaixar-los». També diu que «no hem detectat una gran demanda del consumidor de cara al Black Friday, que té més incidència en compres per internet».

En el cas concret de Manresa tradicionalment la campanya arrenca amb la Fira de Sant Andreu, que comença demà i que coincideix amb el Black Friday. És el moment en què s’encenen els llums de Nadal dels carrers comercials i els darrers anys s’inaugura la pista de gel. Aquestes dies el comerç ofereix preus especials per la fira. Així, David Augé, de La Creadora de Manresa, afirma que «les sensacions de la campanya que comença ara són positives»

D’altra banda, malgrat les veus que les darreres setmanes alertaven de la manca de productes per la crisi dels subministraments, en sectors com el de la moda, Augé diu que «la campanya actual es va iniciar fa 6-7 mesos i el gènere el vam rebre el juliol, i per tant el tenim aquí, tot i que sí que hem tingut algun problema puntual. Ara segurament els problemes els tindrem a la primavera». En aquest sentit, Infante afirma que «el petit comerç no ha notat un desabastiment especial, té altres avantatges, ja que els proveïdors són de proximitat i té més facilitat per trobar alternatives».

Per la seva banda, la manresana Deporvillage, líder en l’e-commerce esportiu, encara amb optimisme la setmana de Black Friday, en la qual espera «una xifra de facturació per sobre dels 9,5M», diu la companyia en un comunicat . També, ha reforçat l’estoc per al catàleg d’articles tradicionalment més demandats,i ha programat equips especials de suport logístic i d’atenció al client.

Així mateix, alguns establiments també han optat per fer comandes més grans i han buscat alternatives als productes estrella per poder satisfer la demanda, asseguren associacions comercials. Segons dades facilitades per Pimec, un 35% dels comerços han detectat que alguns clients aprofiten les setmanes prèvies al Black Friday per anticipar les compres nadalenques, un comportament que s’accentuarà a partir d’aquest cap de setmana. «No parlem d’una cosa exagerada, però sí d’un percentatge superior a l’habitual», diu el director de PimeComerç, Miquel Àngel de Garro. Per altra banda, quatre de cada deu establiments reconeixen haver tingut problemes d’abastiment, mentre que un 35% més creu que en pot tenir més endavant.

L’Oficina Comarcal de Consum recomana fer compres «meditades i responsables»

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consum del Consell Comarcal del Bages ha fet públics uns consells davant les ofertes pel Black Friday, demà, i pel Cyber Monday, dilluns que ve. Cal fer les compres de forma responsable i meditada.

Així, alerta que si es compra en establiments presencials, cal tenir en compte que no estan obligats a acceptar canvis o devolucions, excepte que ho anunciïn o que el producte no estigui en bon estat. Per tant, és preferible informar-se abans. D’altra banda, els descomptes poden ser només per a determinats articles, però els productes rebaixats han d’estar diferenciats clarament dels que no. A més, la informació sobre preus rebaixats ha de ser molt clara, hi ha d’haver el preu original i el rebaixat o el percentatge de descompte.

A l’hora de comprar per internet, apunta el Consell, el més important és escollir un comerç electrònic que ja es conegui o del qual es tingui alguna referència. Si es dubta, s’han de fer comprovacions abans de comprar-hi: es pot buscar l’opinió d’altres usuaris a la xarxa. Cal mirar que sigui un web mínimament acurat (sense faltes d’ortografia ni traduccions mal fetes, per exemple), localitzar les dades de contacte i una adreça física d’ubicació de l’empresa, que disposi d’informació suficient i clara sobre les característiques i preus dels productes que ofereixen. També cal revisar que s’informi correctament de les condicions: les modalitats de pagament i d’enviament disponibles, el cost del transport, els terminis d’entrega i els sistemes de devolució. S’ha de comprovar si l’adreça electrònica comença per https, ja que és un senyal de seguretat. A més, a la part inferior del navegador hi apareixerà el dibuix d’un cadenat tancat. Per seguretat, recorda el Consell, és preferible no accedir a botigues virtuals des d’enllaços que arribin per missatge o per correu electrònic. És més segur escriure directament l’adreça al navegador. Així s’evita accedir per error a dominis fraudulents que pretenen simular els originals amb noms semblants. No és recomanable fer compres des d’ordinadors públics i xarxes wifi obertes (sense contrasenya).

Un Black Friday que genera discrepàncies entre els comerciants, que esperen un augment de les vendes

Bona part de les empreses catalanes creuen que el Black Friday perd popularitat, fins al punt que algunes recorden explícitament als clients que demà no s’aplicaran descomptes. Segons l’estudi de Pimec, un 46% dels comerços enquestats participarà en la campanya d’enguany, un percentatge que el 2018 era del 65%. «Celebrar el Black Friday sovint vol dir entrar en descomptes molt agressius, i hi ha establiments que no poden o a qui no interessa entrar en aquest joc», diu el director de PimeComerç, Miquel Àngel de Garro. En canvi, el president de Comertia, David Sánchez, creu que els comerços tenen «l’obligació d’entendre que el client és al centre de tot i considera que la campanya de descomptes importada dels Estats Units «certament ha arribat per quedar-se».

Els comerciants encaren el Black Friday, el Cyber Monday i la campanya de Nadal - «el moment més important de l’any pel consum»- amb «optimisme moderat» perquè, tot i els problemes d’abastiment i la puja de preus de matèries primeres i del transport, el consumidor «té un estalvi que vol invertir», diu el president de Comertia, David Sánchez. En concret, els comerciants esperen que les vendes creixin entre un 2% i un 5% en els mesos de novembre i desembre en comparació de les dades del 2019, abans de la pandèmia, segons les projeccions que fan els establiments adherits a Comertia. De fet, aquests comerços ja van superar els nivells de vendes del 2019 els mesos de setembre i octubre. En termes generals, la «motivació de compra» de les famílies, l’estalvi generat en la pandèmia i el previsible augment del preu mitjà dels productes provocaran un augment de la despesa mitjana respecte a la campanya anterior, segons la professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC, experta en consum i màrqueting, Neus Soler.