Un total de 106 treballadors de la companyia Huawei que s'ocupen del servei de gestió d'incidències i manteniment de la xarxa de telefonia fixa i mòbil de Vodafone han convocat una vaga indefinida. Començarà el 29 de novembre i es fa contra l'anunci de venda i externalització de la unitat productiva a la multinacional Eulen, segons informa el Col·lectiu Ronda. Els treballadors consideren que la venda "encobreix" un intent de precaritzar les condicions laborals i salarials i reduir el cost de futurs acomiadaments. El 2019, ja es van traspassar 101 empleats de Huawei a Eulen i "les males experiències d'aquest primer grup de treballadors cedits" han posat en alerta la resta.

"Des de la seva arribada a Eulen, les condicions laborals d'aquests antics companys han empitjorat ostensiblement amb la supressió, per exemple, de diversos plusos que percebien anteriorment o la pèrdua del complement salarial per treball nocturn", afirmen els convocants de la vaga en el seu comunicat. A més, denuncien que des de la cessió, Eulen s'ha desprès del 30% de la plantilla que se li va traspassar i que no s'ha pagat un plus que representa el 10% del sou anual.

Fa quatre anys, el personal tècnic encarregat de la gestió d'incidències i el manteniment de les xarxes de telefonia mòbil i fixa de Vodafone eren treballadors directes del mateix operador britànic, però des de llavors han patit una "contínua externalització de serveis i personal a tercers". L'últim moviment és el que fa Huawei, fins ara responsable del servei en alguns dels principals nuclis urbans a Espanya, i que ha anunciat la venda a Eulen.

"Els acomiadaments i els intents successius de reduir la retribució dels empleats procedents de Huawei evidencien que la successió d'empresa és una maniobra que no té més objectiu que reduir els costos laborals associats a la prestacó del servei i desprendre's a un cost molt baix d'unes persones que, en alguns casos, han canviat successivament d'empresa des dels temps d'Airtel, passant per Ono, Vodafone, Huawei i, finalment, Eulen", asseguren els treballadors, assessorats pel Col·lectiu Ronda.

Els advocats Esther Comas i Oriol Pintas, del Col·lectiu Ronda, diuen que el cas d'aquests treballadors és una mostra més de com "l'ús continu dels mecanismes de subcontractació i subrogació està degradant de manera generalitzada el marc ctual de relacions laborals a Espanya".