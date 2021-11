Els preus de la indústria a Catalunya a l’octubre han crescut el 17,6% respecte a l’any passat, que suposa un nou màxim històric –es recullen dades per comunitats des del 2002-, segons les xifres provisionals publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística. La taxa és gairebé quatre punts superior a la registrada el setembre i acumula nou mesos consecutius a l’alça arran de la crisi de les matèries primeres. A Catalunya, l’increment de preus respon en gran part a l’encariment de l’energia (+59,6%), els productes metal·lúrgics (+46,1%) i els productes químics (+25,9%). Al conjunt de l’Estat, l’Índex de Preus Industrials (IPRI) a l’octubre ha crescut el 31,9% interanual, la variació més alta des del gener del 1976.

Malgrat el fort augment de preus, Catalunya és una de les comunitats on menys s’encareixen els productes industrials. Per sota només hi apareixen La Rioja i el País Valencià, amb variacions del 12,7% i del 16,9%, respectivament.