Les borses europees han obert la sessió d'aquest divendres amb caigudes vora el 4% després que es detectés una nova variant de la covid-19 a Sudàfrica, amb més capacitat per mutar. L'Ibex-35 ha iniciat la sessió amb una davallada del 3,6% i s'ha situat per sota els 8.500 punts, una situació que no es donava des del juliol passat. Tots els valors del selectiu espanyol han obert en vermell, sent les companyies vinculades al sector turístic les més afectades.

El descens més gran el protagonitza el grup IAG, amb una caiguda del 9,82%, seguit de Meliá Hotels (-9%) i Aena (-8,98%). També destaquen les caigudes en grups vinculats a l'energia, a la construcció i al sector bancari com el Sabadell (-7,1%), Repsol (-6,9%) i Arcelormittal (-6,9%).

A les principals borses europees la caiguda és similar, sent el Cac 40 de París la que registra la davallada més gran (-4,4%). També ha quedat tocat el DAX de Frankfurt, amb una caiguda d'un 3,5%, i l'AEX d'Amsterdam, amb un descens del 3,3%. Pel que fa a Londres, l'índex FTSE 100 ha obert la sessió amb una davallada del 3,4%.