L’Ajuntament de Manresa reconeix les iniciatives comercials i oficis de la ciutat que arribin als cent anys en actiu per «posar en valor el comerç local de Manresa i també com un agraïment a aquelles trajectòries comercials que, amb els anys, han ajudat a conformar el teixit comercial i urbà de la ciutat», assegura l’Ajuntament. La proposta es va començar a gestar en el primer tram de l’actual mandat, el 2019, però la covid va impedir la celebració del primer acte, que se celebra avui al matí, amb la primera recepció als establiments que han complert 100 anys d’ofici des del 2019: l’Herboristeria Sant Miquel (1919), la Joieria Tous (1920) i la botiga de parament de la llar Casa Sabaté (1921). L’acte es farà a la Sala de Columnes de l’ajuntament, on representants dels tres establiments rebran una distinció de l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia, i de la regidora d’Indústria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau Fontanet.