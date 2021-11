Seat fa un pas més en la seva estratègia «Move to Zerø», per reduir a zero l’impacte de la producció, amb un nou servei ferroviari que uneix les fàbriques de Martorell i de Volkswagen Autoeuropa a Palmela (Portugal), que preveu transportar més de 20.000 vehicles a l’any. Segons ha informat l’empresa, des d’aquest mes, el servei opera una vegada a la setmana i evitarà la circulació per carretera de 2.400 camions i una reducció del 43% de les emissions de CO2. Fins ara, els cotxes fabricats a Martorell es transportaven amb tren fins a Salobral (Madrid) i, posteriorment, es lliuraven des d’allí en camió als diferents concessionaris, mentre que ara, els vehicles arribaran directament a la fàbrica de Palmela, des d’on es traslladaran en un últim trajecte en camió a la planta de distribució a Azambuja, a 75 quilòmetres de Palmela. En el trajecte de retorn, es transportaran fins al Port de Barcelona vehicles fabricats a Palmela, des d’on es distribuiran per carretera a diferents zones d’Espanya i del sud de França, i amb vaixell a destinacions al Mediterrani. El vicepresident de Producció i Logística de SEAT, Herbert Steiner, destaca que el tren és un «transport ecològic, rendible i eficient», i el nou servei l’empresa a avançar en el seu propòsit de reduir la petjada de carboni.