L’exconseller d’Interior de la Miquel Sámper serà el proper convidat de l’associació DEIM de dones empresàries de Manresa. Serà en un sopar que se celebrarà el 1 de desembre. Sàmper parlarà sobre alguns «paranys que envolten el món de la política i, que tant mal ens fan com a societat», segons avança l’associació. Miquel Sàmper és llicenciat en Dret per la UAB i en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UOC. És advocat des del 1989. Va ser degà del Col·legi d’Advocats de Terrassa (2006-2014), adjunt a la Presidència del Consejo General de la Abogacía Española (2008-2014) i president del Consell de l’Advocacia Catalana (2012-2014). També va exercir de tinent d’Alcalde a l’Ajuntament de Terrassa (2015-2017) i de regidor a l’Ajuntament de Terrassa. El sopar es farà a les 20.30 h, a l’Espai Gastronòmic Kursaal. Aquest sopar és obert a tothom i el preu és de 27 euros i 25 euros per les associades a DEIM.