L a Fàbrica Nova fou el centre de filatura més gran d’Europa. També va ser on es va fer la primera vaga d’Espanya oficialment convocada. Era una gran empresa a on van treballar més de 3.000 persones, bressol de nombrosos tècnics d’oficis. Adaptats als nostre temps, avui són el capital humà de gran vàlua de la nostra indústria actual. Ara, aquest conjunt d’edificis seran el futur campus universitari en l’àmbit de la l’enginyeria i tecnologia de la Catalunya de l’interior.

Per fi l’Ajuntament de Manresa, amb el impuls, ànim i inspiració de la societat civil, encapçalada per la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, amb el valuós suport de la Cambra de Comerç de Manresa i de la Fundació Lacetània/Centre de Formació Pràctica i finalment amb el lideratge de l’EPSEM-UPC, tot plegats hi farem el nou projecte universitari. Amb la implicació i compromís de les empreses del sector metall i indústries vinculades així com de la Pimec Catalunya Central. En la part formativa hi haurà el Centre de Formació Pràctica de la Fundació Lacetània, que aporta tota la seva infraestructura de maquinària, tecnologia i laboratoris per compartir-los amb l’EPSEM-UPC. Serà en benefici dels estudiants i futurs enginyers. Finalment s’haurà aconseguit fer realitat la nostra metàl·lica tossuderia d’ubicar-hi el campus d’enginyeria i tecnologia del segle XXI.

Aquest projecte podria estar acabat el 2024-2025. El CFP compleix 20 anys i no pot esperar a fer realitat la seva ampliació de les seves actuals instal·lacions al Palau Firal de Manresa. Esperant el moment per traslladar-se a la Fàbrica Nova, s’ampliaran l’actual nombre d’aules disponibles i a la vegada es crearà un nou espais per instal·lar-hi els nous equipaments de tecnologia de fabricació intel·ligent. Amb els acords de cessió establerts amb els principals fabricants de tecnologia en l’àmbit de la fabricació, es disposaran equips d’alta tecnificació per ser la Digi-Fab, la primera aula-laboratori de Catalunya per a la formació.

Des de la patronal tenim clar que la millora constant competitivitat del nostre teixit industrial es basa en una formació permanent dels professionals. Som una indústria que manté més de 4.500 llocs de treballs d’alta qualificació. En aquest context cal una acció proactiva, altrament som davant de la crònica d’una mort anunciada de moltes empreses. Els cal un relleu dels seus professionals qualificats com torners, rectificadors, planxistes, soldadors, operadors de posada en marxa i manteniment de màquines, muntadors i ajustadors. Són necessaris tècnics-operadors qualificats sortits de l’FP, on se’n formen 2 dels 10 que es necessiten.

Si volem ser la Silicon Valley de l’Europa del sud, ens hem de creure el futur d’aquest campus universitari de la l’enginyeria, de la formació continua i la formació professional dual. El trinomi universitat/escola/empresa ha de ser un grup d’interès amb uns objectius comuns: coneixement de les actuals i les noves tecnologies, foment radical a l’emprenedoria per a iniciatives empresarials de nova creació, col·laboració empresarial entre petites empreses per guanyar dimensió, internacionalització, capacitat de inversió i innovació del producte propi existent (som líders mundials). Aquest producte propi serà demanda de noves generacions universitàries amb el suport dels inversors visionaris (que també en tenim) i la valuosa col·laboració en xarxa entre tots els agents i institucions (d’això sí que hem demostrat que en sabem). Tot plegat forma aquesta Catalunya industrial del centre del país de la qual m’atreveixo a dir que territorialment sobrepassa el seu àmbit politicoeogràfic.

Seria desitjable que la Fàbrica Nova tingués un museu sobre el que va ser la gran empresa Bertrand i Serra i les indústries coetànies que avui són quasi totes història. Sense elles no seríem on som ara. Per tot plegat, es mereix un record honorable en forma de museu.