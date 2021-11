Més d’un centenar de persones van assistir dijous al V Meeting UEA Inquieta, l’acte de cloenda d’any de la comissió de treball de la Unió Empresarial de l’Anoia i a la vegada l’acte acadèmic i social de referència de les dones empresàries, directives i/o professionals de la comarca. Aquesta edició ha presentat la seva faceta més reivindicativa, en celebrar-se el dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones per exigir l’erradicació de la desigualtat en qualsevol dels àmbits, i especialment, que s’acabi tot tipus de violència. D’altra banda, El V Meeting va constatar la potència del teixit empresarial i va comptar amb una nodrida representació d’autoritats com la vicepresidenta al Parlament de Catalunya, Alba Vergés; el president de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, Marc Castells; i regidors i regidores de l’Ajuntament d’Igualada; així com també, representants d’entitats empresarials de la Catalunya Central.