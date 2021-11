Divuit empreses del territori seran a la Fira de l’Ocupació del Bages buscant els perfils professionals que necessiten incorporar a les seves plantilles. La fira se celebrarà aquest dijous 2 de desembre al Museu de la Tècnica, recuperant el format presencial que l’any passat no es va poder portar a terme a causa de la pandèmia. La fira, que arriba ja a la quarta edició, és una iniciativa de la Cambra de Comerç i l’Ajuntament de Manresa per posar en contacte empreses que necessiten contractar nous professionals amb persones que busquen feina o volen millorar la que ja tenen. Està especialment adreçada als joves menors de 30 anys, però és oberta a tothom.

La fira funcionarà de 9 a 2 del migdia i de 3 a 5 de la tarda. A més dels estands de les empreses participants on es podran conèixer les ofertes de feina, presentar el currículum i parlar directament amb els seus responsables de recursos humans, es faran diferents activitats per ajudar els participants a millorar les seves oportunitats de trobar feina. Concretament, professionals de CIO faran revisions exprés de currículums, individualitzades per a cada participant. També hi haurà tallers per treballar aspectes com l’entrevista per competències, promoure la igualtat de sexes al món laboral o fer un “elevator pitch”, una presentació breu per convèncer el possible reclutador. Per a les empreses s’ha programat, a l’hora de la pausa per dinar, una xerrada de l’experta en inserció laboral Cèlia Hil, sobre “Nethunting. El talent en el m&oacu te;n digital”.

Les 18 empreses que seran presents a la fira són ICL, BonÀrea, Exland, Montana Colors, Airtificial, Avinent, Sant Andreu Salut, Carrefour, el Gremi d’Electricitat, Fontaneria i Afins del Bages-Berguedà, Grup Vilà Vila, Ampans, Althaia, Denso Barcelona, Ausa, Deporvillage, Cots i Claret, Grup Llobet i Masats. Moltes d’elles ja hi han participat en edicions anteriors i veuen en aquesta proposta una bona eina per conèixer nous treballadors. A més, la fira comptarà també amb la implicació de SOOM Fibra, que muntarà gratuïtament una xarxa wifi perquè la puguin utilitzar tots els assistents.

El nombre d’empreses participants és superior a la de l’any passat, en què la fira es va fer en format únicament virtual amb 11 empreses, però inferior a la de fa dos anys, quan es va arribar a la trentena d’empreses. Malgrat tot, els organitzadors valoren molt positivament la participació d’empreses tenint en compte la situació d’incertesa que encara provoca la pandèmia al teixit empresarial, i molt especialment al sector industrial de la comarca.

A la roda de premsa de presentació que ha tingut lloc aquest matí, la presidenta de la Cambra de Comerç, Sílvia Gratacòs Gonzàlez, i la regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement de l’Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz Mas, han celebrat poder recuperar la presencialitat. Gratacòs ha destacat, a més, que “això permet a les empreses que hi participen fer xarxa entre elles”. Cruz ha dit que la fira “és una oportunitat perquè els joves s’apropin als serveis locals d’ocupació i els puguem orientar per accedir al mercat laboral”.

La Fira de l’Ocupació del Bages forma part de les accions que porta a terme la Cambra dins del programa PICE d’impuls de l’ocupació juvenil en el marc de la Garantia Juvenil i compta amb el suport del programa Bages TTT, que impulsen al territori l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages per promoure l’ocupació i la reactivació econòmica centrades en la cadena de valor de la mobilitat i la sostenibilitat a la indústria de l’automoció.