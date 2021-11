L'Índex de Preus de Consum (IPC) al conjunt de l'Estat continua creixent a un ritme rècord arran de la crisi de subministraments i de la caiguda de preus registrada l'any passat. Aquest novembre els preus s'han incrementat un 5,6% en termes interanuals, dues dècimes més que l'octubre i una xifra que no es registrava des del setembre de 1992, segons les dades avançades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

De nou, l'increment ve impulsat per l'alça en el preu dels carburants, l'electricitat i els aliments. Pel que fa a la taxa d'inflació subjacent –no té en compte els productes energètics i els aliments no elaborats-, al novembre ha augmentat un 1,7%, tres dècimes més respecte a la variació registrada a l'octubre.

El preu de les exportacions industrials durant el mes d'octubre al conjunt de l'Estat s'ha disparat un 15,7% en termes interanuals, la variació més alta de la sèrie històrica –es recullen dades des de 2006-. Bona part de l'increment correspon al sector energètic, on els preus s'han multiplicat per 2,5 respecte a l'exercici anterior, segons les dades provisionals publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Per altra banda, les importacions a l'octubre s'han encarit un 22,8% en comparació a l'any passat, una taxa que també suposa un nou màxim històric. De la mateixa manera, una part molt destacada de l'augment en el preu de les importacions prové del sector energètic.

La taxa anual de l'Índex de Preus d'Exportació (Iprix) corresponent a l'octubre és tres punts superior a la del setembre. Més enllà dels productes energètics, també destaca la pujada en activitats com el refinament de petroli (+80,2%), la metal·lúrgia (+44,4%) o la indústria química (+23,1%). A més, l'índex acumula cinc mesos consecutius creixent per sobre el 10%, un fet que també es dona per primera vegada –a principis de 2011 es van registrar increments de doble dígits en quatre mesos seguits-.

Per contra, activitats com la fabricació de vehicles, l'elaboració de productes carnis o el sector de les arts gràfiques han contribuït de forma negativa en l'evolució de l'índex.