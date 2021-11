El preu de la llum repunta i, després d'uns quants dies situant-se a la franja baixa dels 200 euros, aquest dimarts marcarà el seu segon màxim històric, fins als 274,56 euros MWh de mitjana, segons les últimes dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). D'aquesta manera, s'acosta als 288 euros MWh de mitjana del passat 6 d'octubre i que suposa el valor més alt registrat fins ara. La franja més cara aquest dimarts serà entre set i vuit del vespre, quan se superin els 309,3 euros MWh i que suposa també el segon valor més alt per darrere els 319 euros en la franja de nou del vespre i deu de la nit del passat 7 d'octubre.

De fet, aquest dimarts també se superaran els 300 euros MWh entre vuit i nou del vespre (302,6 euros MWh) i entre nou el vespre i deu de la nit, amb 300,6 euros MWh. Entre sis de la tarda i set del vespre, se situarà en els 300 euros MWh. Per contra, la franja més barata serà entre quatre i cinc de la matinada, amb 225,67 euros MWh. L'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) marca els preus per a Espanya i Portugal, on la mitjana serà encara més elevada, amb 277,55 euros MWh.

Precisament, aquest increment de la llum arribarà l'endemà que l'IPC avançat a l'Estat també continuï creixement a un ritme rècord. Segons ha publicat l'INE aquest dilluns al matí, els preus s'han incrementat un 5,6% en termes interanuals, dues dècimes més que l'octubre i una xifra que no es registrava des del setembre de 1992. De nou, l'increment ve impulsat per l'alça en el preu dels carburants, l'electricitat i els aliments.