Banc Sabadell ha tancat l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) anunciat a principis de setembre amb un acord per a la sortida voluntària de 1.605 treballadors, la xifra màxima prevista, la major part (61%) a través de prejubilacions.

Així, un miler de sortides es canalitzaran a través de jubilacions anticipades per a majors de 55 anys, i la resta correspon a baixes incentivades per a persones menors d’aquesta edat, segons va confirmar ahir el conseller delegat del grup, César González-Bueno, a la XII Trobada del Sector Financer que organitza el diari Expansión. Uns 2.100 empleats del banc van sol·licitar adherir-se a l’ERO pactat entre la direcció i els sindicats, que preveia entre 1.380 i 1.605 sortides voluntàries. Finalment seran 1.605 els treballadors que sortiran de l’entitat amb el pla de reestructuració, que es farà sense acomiadaments forçosos. La xifra màxima de sortides voluntàries representa un 10% de la plantilla del Sabadell, formada per unes 15.000 persones. D’aquestes, 950 seran en funcions administratives de xarxa, 400 en funcions comercials i 255 personal de centres corporatius.

González-Bueno va celebrar que s’hagi cobert amb sobredemanda el contingent previst i va destacar que el 61% de les baixes seran prejubilacions «en condicions molt generoses». També va dir que l’elevat nombre de baixes incentivades sol·licitades demostra que «la gent veu alternatives en altres sectors» i que els plans de recol·locació dissenyats pel banc «són atractius». En concret, s’han acordat prejubilacions a partir dels 55 anys sempre que es donin les següents condicions: un mínim de 10 anys d’antiguitat amb un topall de 300.000 euros per als treballadors d’entre 55 i 57 anys i de 280.000 euros per als d’entre 58 i 62, amb un 65% del salari anual fins als 63 anys i amb el conveni especial de la Seguretat Social revaloritzable al 2% anual.

També es faran rebaixes incentivades per a menors de 54 anys, que podran tenir 40 dies per any treballat, amb un màxim de 30 mensualitats, una prima de 2.000 euros per cada tres anys d’antiguitat (o 5.000 si és inferior a 5 anys; 15.000 de 5 a 10 anys; 20.000 entre 10 i 15; i 25.000 per més de 15 anys). També s’estableix un contingent de 100 persones de 55 anys per acollir-se a l’ERO.

El directiu del banc va recordar que és el segon ERO el banc aquest any i va remarcar que, malgrat l’ajust de plantilla, l’entitat ha seguit creixent en quota i no ha sofert cap impacte comercial.

D’altra banda, González-Bueno va assegurar que el banc «ha guanyat credibilitat» els últims mesos, com ho demostra la millora dels resultats, i va reafirmar la seva aposta per seguir en solitari, de manera que va descartar qualsevol possible fusió: «Està bé que el Sabadell existeixi». Així va defensar la decisió que va prendre l’any passat el banc de continuar en solitari, malgrat les dificultats del moment, i aparcar una possible fusió amb el BBVA. El directiu va recordar que el Sabadell té 140 anys d’història, està molt especialitzat en el segment pimes i és «molt valorat pels clients».