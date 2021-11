La inflació s’ha situat al novembre en el 5,6%, una pujada de dues dècimes respecte de la dada interanual de l’octubre i marca un nou màxim històric des del setembre del 1992.

Es desprèn de l’avanç de l’IPC publicat ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), les dades del qual apunten que hi ha hagut repunt malgrat la baixada dels preus de la llum respecte de l’octubre. La puja de preus de l’alimentació i la dels carburants i lubrificants per a vehicles personals, són darrere de l’evolució a l’alça, ja que al novembre del 2020 totes dues categories baixaven.

L’avanç de l’INE també assenyala que la inflació subjacent -que no inclou el preu dels aliments ni de l’energia- es va situar en l’1,7% aquest mes, tres dècimes més que a l’octubre i gairebé quatre punts per sota de l’IPC general. La taxa de l’IPC interanual va començar en el 0,5% al gener, es va mantenir sense canvis al febrer i des de llavors s’ha disparat, fins al 5,4% a l’octubre.

Les xifres contrasten amb les del 2020, quan en nou dels dotze mesos de l’any es van registrar taxes negatives. En taxa mensual, els preus van augmentar al novembre el 0,4% respecte a l’octubre, d’acord amb l’INE, que va recordar que aquestes dades són provisionals. L’índex de preus de consum harmonitzat (IPCA), que mesura l’evolució dels preus amb el mateix mètode a l’eurozona, es va situar en el 5,6% en taxa interanual i en el 0,3% en mensual.