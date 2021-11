El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts a la Llei Crea i Creix, que busca potenciar la creació d'empreses i lluitar contra la morositat comercial mitjançant la reducció d'obstacles reguladors i financers. La normativa permet crear una Societat de responsabilitat Limitada amb 1 euro i facilita la seva construcció de manera àgil i telemàtica. A més, estén l'ús de la factura electrònica a totes les relacions comercials entre empreses i autònoms com a mesura de digitalització i de lluita contra la morositat comercial, i potencia instruments de finançament alternatiu com el crowdfunding, la inversió col·lectiva i el capital risc.

La vicepresidenta primera i ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha apuntat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que la Llei ha de permetre atiar la recuperació. La Llei permet constituir una Societat de responsabilitat Limitada amb un capital social d'1 euro. Elimina d'aquesta manera el mínim legal de 3.000 euros establert fins ara per facilitar que les empreses puguin utilitzar aquests recursos alternatius.

Aquesta mesura alinea l'Estat amb gran part dels països de l'entorn on no es requereix un capital mínim per crear una empresa. La Llei també promou la constitució telemàtica de les empreses a través d'una finestreta única del Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses (CIRCE), fet que garanteix una reducció en els terminis per a la creació i costos notarials i registrals.

Lluita contra la morositat

La Llei estén l'obligació d'expedir i remetre factura electrònica a totes les relacions comercials entre empreses i autònoms, fet que segons el govern espanyol garantirà el control dels pagaments. La mesura, segons l'executiu, permetrà obtenir informació fiable, sistemàtica i àgil dels terminis de pagament.En aquest sentit, la Llei estableix que les empreses que no compleixin els terminis de pagament establerts a la Llei de Morositat no podran accedir a una subvenció pública o ser una entitat col·laboradora en la gestió d'aquesta ajuda.

Liberalització del comerç

La Llei també modifica el marc regulador de la Llei de mesures de liberalització del comerç ampliant el catàleg d'activitats econòmiques exemptes de llicència. S'incorporen al llistat les activitats que hagin estat considerades innòcues per com a mínim una comunitat autònoma. En l'àmbit del crowdfunding, la Llei adapta la regulació espanyola a la normativa europea. Reforça la protecció dels inversors i crea vehicles per agrupar inversors i reduir costos de gestió. També impulsa la indústria del capital risc i amplia el tipus d'empreses on poden invertir aquestes entitats incloent empreses financeres i amb un alt component tecnològic.