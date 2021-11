El Departament d’Empresa i Treball, a través de la direcció general de Comerç i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), ha llançat una campanya per reactivar el comerç de proximitat als centres històrics dels municipis. Aquesta acció s’emmarca en les actuacions impulsades per la Generalitat per contribuir a la recuperació del sector, amb un impacte negatiu de 9.000 milions d’euros el 2020. La iniciativa, amb un pressupost de 800.000 euros, començarà aquest dilluns i s’estendrà fins a finals d’any. La campanya consta d’un espot de televisió, insercions a premsa, ràdio i xarxes socials, així com una àmplia presència a diferents suports de publicitat exterior. La campanya pretén potenciar el «model català de comerç», basat en l’equilibri de formats, l’equilibri territorial, la qualitat de l’oferta i la ubicació en pobles i ciutats. La iniciativa vol ser un «element de suport» a la recuperació del sector.