El consell d'administració d'Inditex ha nomenat Marta Ortega –filla del fundador del grup, Amancio Ortega- com a nova presidenta de la companyia en substitució de Pablo Isla, que ocupava el càrrec des de l'any 2011. Segons ha informat Inditex en un comunicat remès aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el nomenament es farà efectiu a partir de l'1 d'abril de 2022. En paral·lel, l'empresa ha escollit Óscar García –fins ara secretari general- com a nou conseller delegat amb efectes immediats. D'aquesta manera, el consell d'administració culmina el procés de relleu generacional iniciat l'any 2011, quan Amancio Ortega va abandonar la presidència d'Inditex.

Marta Ortega ha ocupat diversos càrrecs dins el grup durant els últims 15 anys, destacant en l'àrea especialitzada a reforçar la imatge de marca i proposta de moda de Zara. Sota el seu lideratge, la marca ha llençat noves col·leccions com Zara SRPLS o Charlotte Gainsbourg by Zara i ha impulsat campanya amb creadors del sector com Steven Meisel, Fabien Baron o Karl Temper.La nova presidenta reconeix que se sent "profundament honrada" per la confiança i admet que es compleix una de les seves il·lusions. "He viscut aquesta empresa des de la meva infància [...] i sempre he dit que dedicaria la meva vida a desenvolupar el llegat dels meus pares", ha declarat.En el mateix comunicat, Inditex agraeix a Isla la seva tasca durant els últims 17 anys –primer com a conseller delegat des de l'any 2005 i posteriorment com a president-, destacant que el grup s'ha convertit en "la principal companyia del sector a escala mundial" durant el seu mandat.