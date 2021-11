Neix la plataforma +Drets i + Justícia Social, formada per una desena d’entitats encapçalades CCOO i UGT per reclamar «una sortida de la crisi diferent», que no passi per «més retallades». La plataforma aplega entitats com la CONFAVC, el Col·legi d’Educadors Socials i de Treball Social, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Marea Blanca o la Fede.cat i es va presentar ahir a la Plaça del Rei de Barcelona. En l’acte, es va anunciar la convocatòria d’una marxa el 12 de desembre a Barcelona. Els promotors de la plataforma van llegir un manifest de dotze punts, que, demana la derogació de les reformes laborals i de la ‘Llei Mordassa’; o la pujada de l’SMI a 1.000 euros el 2022.

A més, exigeixen més inversió en els serveis públics, la regulació del preu de l’habitatge i l’electricitat; l’estabilitat i la suficiència del sistema públic de pensions i un pacte que garanteixi l’emancipació de la joventut. També reclamen polítiques per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes; la compatibilitat de la renda garantida de ciutadania i l’ingrés mínim vital; recursos per a acabar amb la «greu situació» de les persones migrants; reforç de la cooperació internacional i de la lluita contra la corrupció.

Les entitats demanen un «impost progressiu i elevat a les grans fortunes» perquè és l’única manera de reduir «la gran desigualtat» entre classes. A més, reclamen una reforma fiscal que redueixi la distància amb la mitjana europea. «Ara és el moment de fer sentir la nostra veu perquè els Parlaments de Catalunya i de l’Estat estan enllestint els pressupostos més alts de la història. Cal influir-hi perquè es posin a favor de les persones treballadores», va dir Elena Álvarez, portaveu nacional d’Avalot Joves de la UGT. El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, creu que cal «garantir» una «sortida de la crisi diferent de la que hem tingut» perquè les «retallades dels darrers anys» han provocat l’increment de la pobresa i les desigualtats.