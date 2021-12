Judit Garroset, de Sant Vicenç de Castellet, se sentia insegura quan anava sola pel carrer. Per aquest motiu, va comprar-se una alarma dissuasiva en forma de clauer. En veure que triomfava entre les amigues, va decidir comercialitzar-la ella mateixa. Això la va impulsar a fundar 'The Safetik', un espai de venda de productes de defensa personal.

D'ençà que va obrir 'The Safetik' el setembre del 2021, ja acumula més de 1.500 seguidors a Instagram, un dels punts claus de promoció dels seus productes. Obrir un negoci digital requereix algunes pautes concretes, i Judit Garroset les detalla en l'últim episodi de l'Emprenedones, el podcast sobre emprenedoria de Regió7:

L'episodi es pot reproduir tant per ivoox com pel perfil d'Emprenedones d'Spotify.

La bagenca relata la seva experiència, quins són els primers passos que va seguir i quins conceptes claus cal conèixer abans d'iniciar-se en el món del comerç digital. El podcast, també disponible a Spotify, aprofundeix en com promocionar-se a les xarxes socials i com establir els pilars bàsics per obrir-te pas en el mercat.

La bagenca compra els seus productes i els distribueix arreu d'Espanya gràcies a la seva web. Tanmateix, no ha deixat de banda la venda presencial, ja que també es poden trobar en una empresa de Sant Vicenç de Castellet. Garroset n'explica els detalls al cinquè episodi de l'Emprenedones.