La inflació a l’eurozona s’ha enfilat fins al 4,9% al novembre i ha assolit el pic màxim des que hi ha registres amb una puja de vuit dècimes respecte a la de l’octubre. Segons dades preliminars de l’Eurostat, l’acceleració de la inflació a la zona euro s’explica per l’encariment de l’energia, el 27,4% interanual al novembre –a l’octubre havia estat del 23,7%. També hi ha contribuït la puja de l’1,9% del preu dels aliments frescos, cinc dècimes més respecte a l’octubre, i dels serveis, que s’han encarit el 2,7% al novembre, sis dècimes més que el mes anterior. A més, el preu dels productes no industrials ha pujat el 2,4% i el dels aliments processats, l’alcohol i el tabac el 2,3%.