El sou mitjà a Catalunya el 2020 va ser de 2.158,1 euros bruts mensuals, el 0,7% més que l’any passat, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Tot i que els salaris es mantenen per sobre de la mitjana espanyola, Catalunya passa a ocupar la cinquena posició del rànquing estatal -fet que no es donava des del 2013-, després de ser superada per Astúries. Així, les quatre comunitats amb els sous més elevats són Madrid (2.350,2 euros), el País Basc (2.278,8 euros), Navarra (2.209,2 euros) i Astúries (2.161,5 euros). Al conjunt de l’Estat, la retribució mitjana l’any 2020 va ser de 2.038,6 euros bruts mensuals, el 2,8% més respecte al 2019.