El Centre de Desenvolupament Empresarial de l’Ajuntament de Manresa (CEDEM) ofereix aquest mes de desembre dos cursos adreçats a persones emprenedores i empreses amb l’objectiu de millorar la seva formació i ampliar els recursos per poder consolidar la seva idea de negoci o fer créixer la seva empresa.

Així, el centre posa en marxa el curs «Organitza’t amb eficàcia. Tècniques de gestió i planificació del temps», que es farà el dimarts 14 i el dijous 16 de desembre, de 9.30h a 13.30h.

Durant aquest mes també hi ha formació específica per a emprenedors, amb la celebració del curs «Comença a emprendre, El pla d’empresa on-line, Avalua la teva idea de negoci i finançament per a persones emprenedores». Les formacions són gratuïtes, les places són limitades i requereixen inscripció prèvia.