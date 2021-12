La igualadina Curtidos Badia, empresa promotora i fundadora de Leather Cluster Barcelona, va ser presentada ahir com a cas d’èxit de la IX Jornada de canvi estratègic en clústers d’Acció celebrada a l’IESE Business School. Durant la sessió es van exposar tres casos d’empreses catalanes de diferents sectors que han sabut transformar-se per seguir sent competitives en un marc global tan canviant com l’actual.

Xavier Badia, CEO de Curtidos Badia, va recordar els orígens d’aquesta empresa familiar fundada pel seu besavi el 1889 i de la qual es va fer càrrec el 1997, amb 23 anys. Badia facturava llavors 4 milions d’euros i estava centrada en el sector del calçat quasi exclusivament pel mercat nacional. Avui, l’empresa és un dels principals proveïdors de pell per a marroquineria de les firmes de moda i luxe, ha multiplicat la facturació fins als 50 milions d’euros i exporta més del 90% de la producció.